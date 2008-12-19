Завдання Мінекономіки наступного року - реалізація проектів до ЧЄ-12

Міністр економіки України Богдан ДАНИЛИШИН головним завданням міністерства наступного року вважає реалізацію проектів до проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи з футболу 2012 року.

Про це Б.ДАНИЛИШИН заявив тижневику «Коментарі», відповідаючи на питання «Які у вас плани наступного року?».

«У 2009 році я засукаю рукави і разом зі всіма працюватиму на загальне благо. В арсеналі у міністерства є чіткий перелік тактичних заходів і довгострокова стратегія, як посилити конкурентоспроможність вітчизняної економіки. Від кризи нікуди не дітися і боротися з нею наступного року ми будемо за кількома напрямами», - сказав міністр економіки.

За його словами, перший напрям - стабілізація ситуації на фінансових ринках. «У цьому контексті ми враховуємо досвід провідних країн, які успішно оновлюють стійкість банківської системи і довіри до неї», - сказав Б.ДАНИЛИШИН.

По-друге, міністерство розробило пакет заходів щодо подолання загальної стагнації економіки і падіння обсягів виробництва в окремих секторах, різкого зростання безробіття, повідомив міністр. «Наступного року деякі зусилля я спрямую на підтримку експорту. Я, як і весь склад уряду, будемо всіляко підтримувати зміцнення вітчизняних виробників як на традиційних, так і нових ринках», - додав він.

За словами Б.ДАНИЛИШИНА, також наступного року «в умовах скорочення бази оподаткування нам слід забезпечити надходження до держбюджету з інших джерел, а паралельно скоротити витрати, які не впливають на рівень соціальних стандартів».

Ще один пріоритет Мінекономіки на 2009 рік - наростити обсяги інвестицій. За словами міністра, мета цього пріоритету – реалізація проектів спільно зі Світовим банком і Європейським банком реконструкції і розвитку. «Зокрема, в 2009 році ми маємо намір активізувати проекти з розвитку енергетичної і транспортної системи, об`єктів житлово-комунального господарства», - повідомив Б.ДАНИЛИШИН.

Разом з тим він зазначив, що, мабуть, найголовнішим завданням наступного року залишається реалізація проектів з проведення в Україні Євро-2012.

На думку Б.ДАНИЛИШИНА, важливо й те, якою Україна вийде з кризи, які уроки засвоїть і як почне рухатися далі. Важливо подолати кризу і прискорити структурні реформи, створити стимули для підвищення конкурентоспроможності українських товаровиробників, зазначив міністр.

Також Б.ДАНИЛИШИН повідомив, що Мінекономіки під його керівництвом підготувало новий варіант програми соціально-економічного розвитку країни на 2009 рік. «Паралельно ми підготували Стратегію розвитку України до 2020 року, яка будується на чіткому розумінні глобальних мегатрендів і місця України у світовій економіці. Документ включає програму підвищення конкурентоспроможності економіки України на 2010-2012 роки за пріоритетними напрямами економічної політики, а також довгострокову стратегію на період з 2013 по 2020 роки», - сказав міністр.