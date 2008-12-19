У Львові вибрали 3 претенденти на генпідрядника будівництва стадіону

Конкурсна комісія щодо надання права на забудову території для проведення фінальної частини чемпіонату Європи з футболу 2012 року за результатами обговорення заявок, поданих на конкурс, не визначила переможця. Як повідомили УНІАН в прес-службі Львівської міської ради, за це рішення проголосували усі 12 членів комісії.

Водночас, комісія прийняла рішення звернутися до міського голови Львова Андрія САДОВОГО з рекомендацією відповідно до чинного законодавства визначити генерального підрядника з будівництва стадіону, з наступних компаній: ТзОВ "Єдітепе-Україна", ТзОВ "De.Be.Co", як таких, що запропонували схеми фінансування будівництва та ВАТ "Проектно-будівельне підприємство "Азовінтекс", як компанію, яка проводить підготовчі роботи на ділянці будівництва.