Президент відзначає суттєвий прогрес на НСК ”Олімпійський”

Президент Віктор ЮЩЕНКО відзначає суттєвий прогрес в реалізації проекту реконструкції НСК "Олімпійський" – майбутньої головної арени Євро-2012. Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства у справах сім’ї, молоді та спорту, про це Глава держави заявив сьогодні на засіданні Координаційної ради з підготовки та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу.

У своєму вступному слові В.ЮЩЕНКО звернув увагу на зростання динаміки в підготовці України до Євро-2012. “Рік, що минає, був для нас, по суті, організаційним - ми мали на меті забезпечити підготовку програмно-планових документів, сформувати систему управління, визначити обсяги і джерела фінансування та провести початковий етап відповідних будівельних робіт. У цілому я позитивно оцінюю те, що було зроблено в 2008 році”, - сказав він.

Серед головних позитивних зрушень Президент, зокрема, назвав відкриття у вересні стадіону в Дніпропетровську, здійснення першочергових робіт з реконструкції НСК «Олімпійський» та початок з 1 грудня будівельних робіт.

В рамках засідання Координаційної ради Мінспорту поінформувало про прийняті останні рішення щодо реконструкції НСК "Олімпійський", зокрема, в частині договорів щодо визначення проектанта, виконавця підготовчих робіт (вишукувальні, демонтажні, будівельно-монтажні) і генпідрядника з виконання будівельно-монтажних робіт. Крім цього, Міністерство надало інформацію про заходи щодо дотримання законності і прозорості в прийнятті рішень під час реконструкції НСК .