Роботи з підготовки аеропорту “Львів” до Євро-2012 активізувалися

Протягом минулого тижня розпочалися активні роботи з підготовки міжнародного аеропорту “Львів” до Євро-2012. Як повідомили УНІАН в прес-службі Мінтрансзв’язку, аеропорт отримав техумови на перенесення газопроводів середнього тиску із зони проектування, на якій буде продовжено штучну злітно-посадкову смугу.

Крім цього, підписано акт вибору земельної ділянки для будівництва нового аеровокзалу пропускною спроможністю 1000 пас/год.

ВАТ «Геотехнічний інститут» виконав забір ґрунтів для аналізу та надав геодезичну зйомку з вибору земельної ділянки для будівництва нового аеропорту.

Компанія «Тебодін Україна» отримала необхідні для початку виконання проектних робіт документи та графічні матеріали.

Як повідомляв УНІАН, вчора, 18 грудня, ДІПМ «Містопроект» представив львів’янам розроблене техніко-економічне обґрунтування використання території Львівського аеропорту з реконструкцією злітно-посадкової смуги та детальний план території при міжнародному аеропорту «Львів».

У представленому інститутом «Украеропроект» проекті передбачається продовжити злітно-посадкову смугу на 800 м та змістити точку початку зльоту і посадки літаків на 410 м. Це дозволить приймати трансконтинентальні повітряні судна типу Боїнг та Айрбас і забезпечити належний рівень безпеки.