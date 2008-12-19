Результати жеребкування 1/16 і 1/8 Кубку УЄФА

15:22, 19 грудня 2008
Футбол 2012
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Перші матчі - 18/19 лютого 2009 року

У Ньйоні відбулося жеребкування Кубку УЄФА

Результати жеребкування 1/16 фіналу:

1 ПСЖ – Вольфсбург

2 Копенгаген – Манчестер Сіті

3 Неймеген - Гамбург

4 Сампдорія – Металіст

5 Брага – Стандард

6 Астон Вілла – ЦСКА

7 Лех – Удінезе

8 Олімпіакос – Сент-Етьєн

9 Фіорентіна – Аякс

10 Ольборг – Депортіво

11 Вердер – Мілан

12 Бордо – Галатасарай

13 Динамо Київ - Валенсія

14 Зеніт – Штутгарт

15 Олімпік – Твента

16 Шахтар – Тоттенхем

Результати жеребкування 1/8 фіналу

Переможець матчу 11 - Переможець матчу 8

Переможець матчу 6 - Переможець матчу 16

Переможець матчу 7 - Переможець матчу 14

Переможець матчу 1 - Переможець матчу 5

Переможець матчу 13 - Переможець матчу 4

Переможець матчу 2 - Переможець матчу 10

Переможець матчу 15 - Переможець матчу 9

Переможець матчу 3 - Переможець матчу 12

Перші матчі 1/16 Кубка УЄФА відбудуться 18/19 лютого 2009 року, зустрічі у відповідь -26 лютого.

Матчі 1/8 фіналу пройдуть відповідно 12 березня і 18/19 березня 2009 року

 

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