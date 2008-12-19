Динамо, Шахтар і Металіст дізналися суперників у Кубку УЄФА

Українські клуби дізнались своїх суперників в 1/16 Кубка УЄФА з футболу.

За результатами жеребкування, яке щойно закінчилось у Ньоні (Швейцарія), харківський “Металіст” зіграє з італійською “Сампдорією”, київському “Динамо” випало помірятись силами з іспанською “Валенсією”, а третій український представник в Європі – “Шахтар” (Донецьк) – виявить сильнішого у протистоянні з англійським “Тотенхемом”.

Перші матчі 1/16 Кубка УЄФА відбудуться 18/19 лютого 2009 року, матчі-відповіді пройдуть 26 лютого.