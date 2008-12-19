Президент закликав працювати ”як годинник” над підготовкою до Євро

Президент України Віктор ЮЩЕНКО закликав держслужбовців не піаритись, а працювати «як годинник» над підготовкою до Євро-2012.

Як передає кореспондент УНІАН, про це глава держави заявив, відкриваючи засідання Координаційної ради з підготовки та проведення в Україні Євро-2012.

В.ЮЩЕНКО підкреслив, що в цілому він позитивно оцінює те, що було зроблено в поточному році з підготовки до Євро-2012, нагадавши, що цей рік був організаційно-підготовчим. Водночас Президент звернув увагу і на багато існуючих проблем щодо підготовки до чемпіонату.

Серед іншого, В.ЮЩЕНКА не влаштовує те, як посадовці, котрі відповідають за підготовку до першості, часто спілкуються з журналістами. При цьому Президент наголосив на важливості «несення позитивного сигналу, доброго клімату» суспільству.

«Не можна у скандалах і дебатах робити добру справу. Тому я хочу попередити вас: кожний з вас не має права на демагогію. Ви ж на вибори не йдете, чи йдете? Чи вам потрібно кожен день заяви робити, чи з ранку до вечора працювати на тій ділянці роботи, яку вам доручили?» - сказав Президент.

Також він наголосив, що всі, хто відповідає за підготовку до Євро-2012, є державними службовцями і мають нести відповідальність.

«Перестаньте творити демагогію, перестаньте бути експертами у такому спілкуванні з пресою, як до сьогоднішнього дня було – ви виконуєте державне доручення – не більше, не менше. Ви від себе там нічого не робите. Ваш обов’язок – робити клімат. Побачили телекамеру – спішіть нести конструктивні повідомлення. Так працює будь-який державний службовець», - сказав Президент, зауваживши, що це стосується і віце-прем’єрів, і міністрів, і працівників Федерації футболу, мерів міст і всіх інших, хто відповідає за підготовку до Євро-2012. «Навчіться вести себе по-державному, а не як Пилип з конопель вискакуєте», - сказав він.

Крім того, Президент підкреслив, що головними виконавцями підготовки до чемпіонату на сьогодні є уряд, Координаційна рада і Федерація футболу України. Він закликав ці три структури взяти не себе всю відповідальність і працювати “як годинник”.

«Реорганізації управління всі зроблені, і ставимо на цьому крапку», - сказав Президент, коментуючи рішення уряду про скасування Національного агентства з питань підготовки та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу, яку очолював Євген ЧЕРВОНЕНКО.

«Сподіваюся, те, що зробив уряд, що для мене було досить сумнівним, але сподіваюсь, що воно принесе користь», - сказав Президент.