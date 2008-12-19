Ющенко вимагає від міст-учасників Євро-2012 визначитися з продовженням підготовки до чемпіонату

Президент України Віктор ЮЩЕНКО вимагає від мерів міст, що прийматимуть матчі фінальної частини чемпіонату Європи з футболу 2012 року, визначитись, чи продовжуватимуть вони підготовку до чемпіонату.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав, відкриваючи засідання Координаційної ради з підготовки та проведення в Україні фіналу Євро-2012.

Президент гостро розкритикував стан підготовки регіонів до Євро-2012.

Особливій критиці від піддав м. Київ. Демонструючи графік рівнів ризику за проектами будівництва стадіонів у містах, що прийматимуть Євро-2012, В.ЮЩЕНКО зауважив, що завдяки цьому графіку видно, що найнижчу готовність до чемпіонату має столиця.

Водночас Президент зауважив, що без Києва важко собі уявити проведення чемпіонату. «А всі решта міст - під питанням», - сказав він.

В.ЮЩЕНКО висловив думку, що не варто розпорошувати сили на шість міст, якщо вони не бажають нормально готуватися до Євро-2012.

«Якщо ви не можете проводити роботу, зходьте з дистанції, хлопці», - сказав Президент, звертаючись до мерів міст.

Глава держави підкреслив, що це їхня відповідальність, і вони мають розуміти, що підготовка до Євро2012 – це інвестиції, робочі місця, врешті-решт, свято для людей.

В.ЮЩЕНКО запропонував через 30 днів провести чергове засідання Координаційної ради, на якому визначити, які міста відмовляться готуватись до Євро.

«Уряд має сконцентрувати свою увагу на чотирьох містах. Якщо у вас не виходить, відмовляйтесь, і давайте не мучити один одного», - сказав Президент.

Як відомо, містами, що прийматимуть матчі фінальної частини Євро-2012, визначено Київ, Львів, Донецьк і Дніпропетровськ. Одеса і Харків є резервними містами.