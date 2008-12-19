Ющенко хоче звільнити урядовців, які не виконують рішень Координаційної ради
"Набридли дебати про кошти"
Президент України Віктор ЮЩЕНКО вимагає звільнити урядовців, які не виконують рішень Координаційної ради щодо підготовки до Євро-2012.
Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав, відкриваючи засідання Координаційної ради з підготовки та проведення в Україні фіналу Чемпіонату Європи з футболу 2012 року.
Президент зауважив, що йому набридли дебати відносно того, які кошти і по якій програмі виділяються на підготовку до Євро-2012. Він піддав критиці те, що сьогодні існує надзвичайно складна модель фінансування Євро-2012, у тому числі і в державному бюджеті.
Він не розуміє, чому не було виконано рішення щодо виділення окремим рядком в бюджеті фінансування Євро-2012. «Це є недоліком урядового менеджменту», - сказав Президент.
В.ЮЩЕНКО попросив доручити Рахунковій палаті та Генеральній прокуратурі щомісяця здійснювати моніторинг фінансування із бюджету заходів з підготовки до Євро-2012.
Президент також зауважив, що протягом семи днів необхідно з’ясувати та притягти до адміністративної відповідальності тих урядовців, які не забезпечили виконання рішення Координаційної ради щодо необхідності визначення статей по фінансуванню Євро-2012 як захищених.
Також В.ЮЩЕНКО попросив з’ясувати поіменно, хто з державних службовців не виконав ще одне рішення Координаційної ради - щодо необхідності підготовки програмно-планової документації, в тому числі підготовки закону щодо Євро-2012.
Адміністративній відповідальності, за словами Президента, мають підлягати й ті, хто не затвердив порядок увезення товарів на підготовку до Євро-2012, які звільняються від мита. «Цим людям краще місце на біржі праці. Хай три роки на пособії поживуть», - сказав Президент, висловивши нерозуміння, чому урядовці не виконують своїх прямих обов’язків.