Мінспорту ”за” створення у ВР комісії з контролю за підготовкою до Євро

Міністерство у справах сім`ї, молоді та спорту підтримує ініціативу народних депутатів щодо створення спеціальної контрольної комісії Верховної Ради з питань підготовки та проведення в Україні фінальної частини Чемпіонату Європи з футболу 2012 року.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі міністерства.

“Як відповідальний виконавець завдання з підготовки майбутньої центральної арени Євро-2012 до проведення матчів чемпіонату Міністерство у справах сім`ї, молоді та спорту більше за будь-кого іншого зацікавлене в дотриманні законності під час реалізації проекту реконструкції НСК "Олімпійський", - наголошують у Мінсім’ямолодьспорту.

Саме тому, зазначають у відомстві, будь-які ініціативи уповноважених державою органів щодо забезпечення дієвого контролю за законним використанням бюджетних коштів при роботах на НСК завжди знаходитимуть розуміння та підтримку.

У прес-службі міністерства зазначають, що не є винятком і вищезазначена ініціатива депутатів, і сподіваються, що утворення комісії “забезпечить не тільки ефективний парламентський контроль за проведенням реконструкції НСК "Олімпійський", але й сприятиме якнайшвидшому прийняттю Верховною Радою низки законодавчих актів, вкрай необхідних для забезпечення успішної підготовки України до Євро-2012”.

У міністерстві також запевняють, що готові надавати спецкомісії ВР будь-яку інформацію для якісного виконання поставлених перед нею завдань. “Тож сподіваємось, що грунтовне вивчення парламентаріями проблем, які вирішуються органами виконавчої влади на шляху підготовки України до Євро-2012, та володіння об`єктивною інформацією допоможе уникнути необґрунтованих оцінок та безпідставних звинувачень які, на жаль, сьогодні ще лунають з вуст окремих народних обранців”, - йдеться в повідомленні прес-служби.

Як повідомляв УНІАН, 19 листопада уряд схвалив техніко-економічне обгрунтування реконструкції НСК «Олімпійський» загальною вартістю 2,114 млрд. грн. та дозволив Мінсім’ямолодьспорту визначити генпідрядника робіт без проведення тендеру.

Це рішення уряду викликало низку критичних зауважень, у тому числі і народних депутатів. Так, заступник голови ВР Микола ТОМЕНКО назвав «фантастичним» кошторис на реконструкцію НСК у більш ніж 2 млрд. грн.

Водночас, 28 листопада міністр у справах сім’ї, молоді та спорту Юрій ПАВЛЕНКО повідомив, що вартість власне реконструкції НСК становить близько 1,4 млрд. грн, а інші витрати стосуються облаштування прилеглих територій та будівництва і перенесення комунікаційних мереж. Щодо вибору генпідрядника будівництва, яким став «Київміськбуд», то він зазначив, що цю кандидатуру підтримали напередодні на засіданні міжвідомчої групи представники провідних будівельних компаній України.

Міністр також наголосив, що правоохоронні органи постійно контролюватимуть витрату бюджетних коштів на будівництві спорткомплексу та запевнив у неможливості зловживання ними з боку виконавців робіт.