У Польщі затримано ще одного члена правління ПФС за підозрою в корупції

Прокуратура Вроцлава затримала ще одного члена правління Федерації футболу Польщі (PZPN), 63-річного Генрика К, у справі щодо корупції в польському футболі.

Як повідомляє TVN24, польські медіа раніше пов’язували Генрика К. зі справою корупції в футбольному клубі Арка Гдиня.

У листопаді газета "Przegląd Sportowy" писала, що він нібито помагав діячам цього клубу в контактах з футбольними суддями, які організовували договірні матчі.

За даними вроцлавської прокуратури, яка веде слідство у справі щодо корупції у польському футболі, з 2003 по 2006 рік Арка Гдиня купила 41 матч.

З моменту початку слідства в справі корупції у польському футболі з 2005 року затримано понад 180 осіб, 170 з яких було пред’явлено звинувачення.

Серед звинувачених - спортивні діячі, суддя, та двоє членів правління PZPN.

У грудні 2007 року вроцлавський суд розпочав розгляд справи 17 звинувачених у футбольній корупції, серез яких Ришард Ф. (псевдо Перукар), який нібито був головним організатором «футбольної мафії».

Войчех ПЕТКОВІЧ, який з нового року приступить до виконання обов’язків спеціального прокурора PZPN, відзначив, що дане затримання не стане останнім.

Він також сказав, що не здивований затриманням Генрика К.

«У футбольному середовищі довгий час спекулювали про те, що його прізвище з’являється в справі корупційного скандалу в матчах команд з Труймяста (Гданськ, Гдиня, Сопот)», - сказав В.ПЕТКОВІЧ.

Офіційно «прокурорська» посада В.ПЕТКОВІЧА називатиметься «дисциплінарний речник» PZPN.

Як повідомляв УНІАН, PZPN вирішив запровадити посаду спеціального прокурора для недопущення та протидії корупції в польському футболі.

На початку грудня у Польщі затримано ще 2 футбольних судів, яким поставлено звинувачення в участі в так званій «футбольній мафії».

У жовтні PZPN обрала новим головою федерації Гжегожа ЛЯТО замість Міхала ЛІСТКЕВИЧА, за час керівництва якого вибухнув корупційний скандал.