У Києві створено Головне управління з підготовки і проведення Євро-2012

У Києві створено Головне управління з підготовки та проведення фінальної частини Чемпіонату Європи з футболу 2012 року.

Як передає кореспондент УНІАН, за відповідний проект рішення проголосували 95 із 115 присутніх у залі депутатів Київради.

Цей проект рішення був внесений з голосу на сьогоднішнє засідання сесії заступником Київського міського голови - секретарем Киїради Олесем ДОВГИМ.

Він зазначив, що дане питання є дуже важливим та актуальним, а крім того, створення цього Головного управління не передбачає збільшення чисельності штату апарату КМДА, а отже - не потребує додаткових бюджетних коштів.

При обговоренні проекту рішення виступив секретар постійної комісії Київради з питань сім’ї, молоді та спорту Віктор ГРІНЮК, який закликав депутатів проголосувати за це рішення, незважаючи на відсутність усіх відповідних погоджень цього проекту рішення, і врахувати важливість питання.

Сьогоднішнє рішення депутатів визнає таким, що втратило чинність, рішення про створення Управління з питань підготовки до проведення Євро-2012 у складі Головного управління по фізичній культурі та спорту КМДА.

Як повідомляв УНІАН, на початку грудня екс-голова Національного агентства з питань підготовки до проведення в Україні фінальної частини Чемпіонату Європи з футболу 2012 року Євген ЧЕРВОНЕНКО був призначений першим заступником голови Київської міської державної адміністрації Леоніда ЧЕРНОВЕЦЬКОГО.

За словами Є.ЧЕРВОНЕНКА, він, насамперед, керуватиме підготовкою столиці до Євро-20012, і відповідне управління, за його словами, «буде перетворене на головне», а також займатиметься питаннями спорту та інвестицій.