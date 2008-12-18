Львів побачив проект реконструкції аеропорту та прилеглої території

ДІПМ «Містопроект» розробив та представив львів’янам техніко-економічне обґрунтування використання території Львівського аеропорту з реконструкцією злітно-посадкової смуги та детальний план території при міжнародному аеропорту «Львів».

Як повідомили УНІАН у прес-службі Львівської міської ради, презентація проекту відбулася сьогодні на засіданні архітектурно-містобудівної ради департаменту містобудування міськради.

Під час заходу, зокрема, розглядалися питання проектування реконструкції злітно-посадкової смуги та планування навколишньої території довкола майбутнього нового та тимчасового терміналів аеропорту.

У представленому головним інженером інституту «Украеропроект» Віктором РУДИМ проекті, заплановано продовжити злітно-посадкову смугу на 800 м та змістити точку початку зльоту і посадки літаків на 410 м. Таким чином, проект вирішує три проблеми – продовження злітної смуги для можливості прийому трансконтинентальних повітряних суден типу Боїнг та Айрбас, зміщення зони руху літаків від найближчої вулиці та необхідності перенесення автодорожного полотна і конструкцій (бігбордів), з боку іншої вулиці, що могли бути перешкодою руху літаків та суперечать вимогам безпеки.

Проект реконструкції аеропорту включає реконструкцію існуючого аеровокзалу із збільшенням його пропускної здатності із 260 до 750 осіб на годину, будівництво нового аеровокзалу з пропускною здатністю 1100 пасажирів на годину, будівництво тимчасового терміналу з пропускною здатністю 800 пасажирів на годину, що буде використовуватися як пасажирський термінал лише на час проведення чемпіонату у 2012 році. Надалі споруда тимчасового терміналу слугуватиме іншим технічним потребам аеропорту.

Як розповів головний архітектор ДІПМ «Містопроект» Петро КРУПА, реконструкція прилеглої до аеропорту території передбачає будівництво нової вулиці, будівництво транспортної розв’язки на перехресті, а також доріг, що сполучатимуть усі три термінали, виділення 5-ти перспективних ділянок під будівництво офісного, виставкового або торгівельного комплексу, готелю та інших інфраструктурних об’єктів. Поблизу нового терміналу планується розташування паркінгу на 1100 місць.

На засіданні були присутні селищний голова с.Сокільники та ініціативна група мешканців Сокільник, яких в першу чергу цікавили питання впливу діяльності літовища на навколишнє середовище та на здоров’я мешканців.