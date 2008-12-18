Україна піднялася на п`ять позицій і зайняла 15 місце в рейтингу ФІФА

Міжнародна федерація футбольних асоціацій (ФІФА) опублікувала новий рейтинг футбольних збірних.

Лідерство в рейтингу продовжує зберігати чемпіон Європи - збірна Іспанії. За нею, як і в листопадовому рейтингу - Німеччина. Голландія, яка ще в травні стояла 10-ю, піднімалася крок за кроком - і ось випередила Італію. Бразилія, Аргентина і Хорватія - без змін. Збірна Росії добре набирала очки, але збірна Англії набирала краще і випередила її. Десятою стала збірна Туреччина, обійшовшись без набору балів - три її сусідки по таблиці втрачали бали ще швидше.

Збірна України із зростанням в рейтингу на 26 очок піднялася на п`ять позицій і тепер 15-та.