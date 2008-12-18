Результати матчів Кубка УЄФА

Закінчилися матчі останнього туру групового етапу Кубка УЄФА в групах E-Н

Група Е

Портсмут - Херенвен 3:0 (Крауч 40, 42, Хрейдарссон 90)

Мілан - Вольфсбург 2:2 (Амброзіні 4, Пато 56 - Заккардо 55, Саглик 81)

У результаті у Вольфсбурга 10 очок, у Мілана - 8, Браги - 6, Портсмута - 4, Херенвена 0

Група F

Гамбург - Астон Вілла 3:1 (Петрич 18, Оліч 30, 57 - Дельфунесо 82)

Аякс - Славія 2:2 (Вертонген 4, Суареш 90 пен. - Черни 12, Крайчик 30)

У результаті у Гамбурга 9 очок, Аякса - 7, Астон Вілли - 6, Жиліни - 4, Славії - 2

Група G

Брюгге - Копенгаген 0:1 (Сантін 58)

Сент-Етьєнн - Валенсія 2:2 (Ілан 29, 43 - Морьєнтес 32, Зігич 68)

У результаті у Сент-Етьєнна 8 очок, у Валенсії - 6, Копенгагена - 5, Брюгге - 3, Русенборга - 2

Група H

Депортіво - Нансі 1:0 (Діас 74)

Фейєноорд - Лех 0:1 (Дурджевич 27)

У результаті у ЦСКА 12 очок, Депортіво - 7, Леха - 5, Нансі - 4, Фейеноорда 0

Сьогодні відбудуться матчі в групах A-D (у дужках очки)

Група A. ПСЖ (2) - Твенте (6), Расінг (2) - Манчестер Сіті (7). У Шальке, який зіграв всі чотири матчі - 4 очки

Група B. Олімпіакос (3) - Герта (2), Бенфіка (1) - Металіст (7). У Галатасарая, який зіграв всі чотири матчі - 9 очок.

Група C. Штутгарт (4) - Стандард (9), Сампдорія (4) - Севілья (6). У Партизана, який зіграв всі чотири матчі, очок і так нема.

Група D. Неймеген (3) - Удінезе (9), Тоттенхем (6) - Спартак (3). У Динамо (Загреб), яке зіграло всі чотири матчі - 3 очки.