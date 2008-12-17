6 компаній модернізують стадіон у Познані за 170 млн. дол.

Консорціум 6 компаній виграв тендер на реконструкцію стадіону в Познані (на заході Польщі), який є одним із чотирьох основних польських міст, що прийматимуть матчі чемпіонату Європи з футболу в 2012 році.

Як повідомили УНІАН в компанії EURO Poznań 2012, створеної міською владою для організації реконструкції стадіону в Познані, відповідний контракт був підписаний на початку цього тижня.

Контракт здобув консорціум фірм на чолі з польською компанією Hydrobudowa Polska SA, які запропонували найнижчу ціну модернізації серед усіх учасників тендеру: майже 490 млн. злотих (близько 170 млн. дол. за нинішнім курсом).

У консорціум, який виграв тендер, увійшли також познанські компанії PBG SA та AK-BUD Kurant, краківська Alpine Construction Polska, німецька Alpine Bau Deutschland та австрійська Alpine Bau GmbH.

За даними EURO Poznań 2012, компанії Polimex-Mostostal, Budimex-Dromex i Mostostal Warszawa, які також брали участь у тендері, не оскаржили його результатів.

EURO Poznań 2012 відзначило, що Познань став першим містом серед 4 головних організаторів європейського чемпіонату, який підписав контракт на будівництво безпосередньо самого стадіону.

За даними компанії, будівельні роботи розпочнуться у січні 2009 року, а готовий стадіон планується здати в експлуатацію в серпні 2010 року.

Познанський стадіон після модернізації зможе вмістити близько 46 тис. уболівальників.

Як повідомляв УНІАН, матчі Євро-2012 мають проходити у Варшаві, Познані, Гданьську та Вроцлаві.

У польському резерві на випадок, якщо основні міста не встигнуть вчасно підготуватись, є Хожів та Краків.