Польща витратить 6 млрд. дол. на модернізацію залізниці до Євро-2012

Польська державна компанія PKP Polskie Linie Kolejowe планує витратити на модернізацію залізничних колій в рамках підготовки до проведення чемпіонату Європи з футболу в 2012 році 18 млрд. злотих (близько 6 млрд. доларів за нинішнім курсом).

Як повідомили УНІАН в компанії, PKP PLK планує модернізувати 9 залізничних шляхів загальною довжиною понад 900 кілометрів.

Серед них з Варшави до Лодзю, Тирасполя та Гданьська.

Буде модернізовано колію Згожелєць-Ополє, Жешів-кордон з Україною, Вроцлав-Познань.

Також планується прокласти залізничне сполучення між центральним залізничним вокзалом у Варшаві зі столичним аеропортом Окенчє, та збудувати аналогічну колію між аеропортом та містом в Кракові.

PKP PLK хоче реконструювати Познанський та Варшавський залізничні вузли.

За оцінками компанії, модернізація дозволить скоротити час проїзду на маршрутах від пів до півтори години.

Зокрема, з Варшави можна буде доїхати до Вроцлава (через Познань) за 3,5 години, а не понад 5 годин, як сьогодні. Поїздка до Гданьська з польської столиці займе 3 години (зараз 4,5). До Лодзі з Варшави можна буде доїхати за трохи більше, ніж годину (зараз 1,5). Подорож до Тирасполя займе близько 2 годин, замість понад 3. З Вроцлава до Згожельца на польсько-німецькому кордоні можна буде доїхати за менше, ніж 1,5 години (на понад годину швидше).

Як повідомляв УНІАН, на початку грудня Сейм Польщі схвалив поправку до законопроекту, який спростить реалізацію важливих державних інвестицій польською залізницею, в тому числі необхідних для проведення Євро-2012.

PKP Polskie Linie Kolejowe входить в структуру польської державної залізниці PKP й спеціалізується на обслуговуванні залізничної інфраструктурі у Польщі.

Довідка УНІАН. Україна та Польща виграли право проведення Євро-2012 в квітні 2007 року.

Матчі мають відбутись у польських: Варшаві, Гданську, Вроцлаві та Познані й в українських: Києві, Львові, Донецьку та Дніпропетровську.

В польському резерві на випадок, якщо одне з основних міст не встигне підготуватись до чемпіонату, Хожів та Краків; в українському резерві: Харків та Одеса.