Федерація футболу Польщі матиме власного прокурора
Після численних корупційних скандалів
Федерація футболу Польщі (PZPN) запроваджує спеціальну посаду прокурора, завданням якого буде контроль членів федерації для уникнення та протидії корупції.
Як пише у середу, 17 грудня, Dziennik, ідея запровадження посади прокурора виникла ще за часів керівництва федерацією попереднім главою Міхалом ЛІСТКЕВІЧЕМ, якого після численних корупційних скандалів в жовтні цього року замінив Гжегож ЛЯТО.
Видання зауважує, що спеціальний прокурор діє в Німецькій федерації футболу.
За даними газети, прокурором PZPN буде призначено 57-річного генерала та колишнього військового прокурора Войчеха ПЕТКОВІЧА, який займає посаду віце-глави полюбовного футбольного суду федерації.
«Прокуратор федерації буде слідкувати за «футбольною родиною», реагувати на випадки корупції, слідкувати за дотриманням правил чесної гри (fair play)», - відзначає газета.
Як повідомляв УНІАН, на початку грудня у Польщі затримано ще 2 футбольних судів, яким поставлено звинувачення в участі в так званій «футбольній мафії».
З серпня 2005 року, коли вперше появилась інформація про існування злочинної групи, яка узгоджувала заздалегідь результати футбольних матчів, затримано 180 футбольних суддів замішаних в корупції.