Збірна України з футболу у 2009 році може отримати 11 бюджетних млн.

Міністерство України з питань сім’ї, молоді та спорту пропонує передбачити у бюджеті 2009 року 11 млн. грн. для підтримки національної збірної команди України з футболу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні повідомив міністр з питань сім’ї, молоді та спорту Юрій ПАВЛЕНКО під час виступу на засіданні X конгресу Федерації футболу України

Міністр, зокрема, зазначив, що для високого рівня підтримки громадянами проведення Євро-2012 в Україні потрібен високий рівень виступів національної збірної команди з футболу. Однак, за його словами, до цього часу футбольна збірна не отримувала бюджетної підтримки, тому за нинішніх умов держава не може залишатися осторонь цього питання.

«Тому, розуміючи високі стандарти і рівень виступу нашої команди, ми підтримали ініціативу все-таки мати бюджетну програму на підтримку національної збірної команди з футболу», - сказав Ю.ПАВЛЕНКО.

Міністр повідомив, що перший запит фінансування цієї програми передбачався на рівні 13 млн. грн., але зараз його зменшили до 11 млн. грн. Він висловив сподівання, що така позиція міністерства буде підтримана урядом і Верховною Радою, незважаючи на складність бюджетного процесу 2009 року.

«Бюджет 2009 року буде дуже непростий і дуже складний, його потрібно буде максимально оптимізувати. Але в цих складних умовах ми підтримуємо позицію державної підтримки національної збірної команди», - наголосив Ю.ПАВЛЕНКО.