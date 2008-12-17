У міськраді Львова запевняють, що стадіон будують по графіку

У Львові роботи з будівництва стадіону до Євро-2012 проходять згідно з графіками, затвердженими УЄФА.

Про це в коментарі УНІАН заявив директор Департаменту «Євро-2012» Львівської міської ради Олег ЗАСАДНИЙ.

«Роботи з будівництва стадіону проходять згідно із графіками, затвердженими УЄФА. На початку наступного року вже будуть проводитися роботи зі встановлення фундаменту на ділянці майбутнього стадіону», - сказав він.

За даними О.ЗАСАДНОГО, на сьогоднішній день вже на 80% завершено земляні роботи з будівництва стадіону до Євро-2012.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Львівської міської ради, зокрема, за місяць компанією «Азовінтекс», яка проводить земляні роботи на ділянці будівництва стадіону до Євро-2012, було знято 45 тис. кубометрів чорнозему та перевезено його в спеціальні склади на краю будівельної ділянки. Пізніше цей чорнозем будуть використовувати при облаштуванні паркової зони стадіону. Окрім того, на завершальній стадії знаходяться роботи з вирівнювання земельної ділянки.

Як повідомив керівник «Дирекції з будівництва стадіону» Віталій СУЛИМА, «ще до Нового року на ділянку стадіону будуть проведені електрокомунікації, що дасть можливість виконувати роботу в три зміни».

За словами директора Львівської філії компанії «Азовінтекс» Ігоря СЄМЬОНОВА, «вже ведуться роботи зі встановлення фундаменту під баштові крани, які будуть розташовані довкола чаші стадіону. Всього планується розмістити 10 таких кранів. До кінця 2008 року ми зможемо встановити 5 кранів ».

Не перешкоджає будівельникам і те, що паралельно з ними працюють піротехніки підрозділу МНС, які вилучають і знешкоджують боєприпаси часів війни, якими виявилася «засіяна» земельна ділянка під майбутній стадіон.

«Робота піротехнічного підрозділу МНС на цьому етапі не заважає роботі «Азовінтексу», оскільки територію, на якій розташовуватиметься безпосередньо стадіон і на якій зараз ведуться роботи, вже очистили від боєприпасів часів Вітчизняної війни», - повідомив В.СУЛИМА.

Як повідомив у свою чергу заступник начальника ГУ МНС України у Львівській області Василь РИСКАЛЬЧИК, «станом на 17 грудня із 25 га перевірено понад 10 га території, тут було знайдено та знешкоджено 17 мінометних мін, 14 артилерійських снарядів та 29 підривачів”.

Як повідомлялося, 12 листопада Львівська міська рада підписала угоду щодо генерального підряду будівництва стадіону до Євро-2012 з маріупольською компанією ВАТ «Проектно-будівельне підприємство «Азовінтекс». Компанія "Азовінтекс" заснована в 1996 р. За даними Львівської міськради, її власниками є Сергій і Олександр ТАРУТИ, кожному з них належить по 50%.

Роботи з будівництва стадіону до Євро-2012 у Львові розпочалися 17 листопада.