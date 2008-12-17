Права інтелектуальної власності УЕФА під загрозою?

Підготовка до Євро-2012 потребує удосконалення організації захисту прав інтелектуальної власності УЕФА.

Як повідомили УНІАН в Координаційному бюро з питань підготовки та проведення в Україні фінальної частини Чемпіонату Європи 2012 року з футболу, на цьому наголосив директор цієї структури Ілля ШЕВЛЯК на Міжнародній науково-практичній конференції “ІНТЕЛПРАВО УЄФА Євро-2012”, яка проходить 16-18 грудня у Києві.

Конференція присвячена питанням організації захисту прав інтелектуальної власності УЕФА і удосконалення нормативно-правових та інформаційних засобів забезпечення захисту таких прав.

“Наразі упевнено можна заявити, що в Україні сформовано комплексну та цілісну систему управління та координації підготовки до фіналу чемпіонату Євро-2012. Очевидним є і те, що створення інституту національних координаторів дасть можливість налагодити чітку взаємодію і співпрацю усіх суб’єктів, задіяних у підготовці до чемпіонату”, - сказав І.ШЕВЛЯК.

Він також підкреслив, що вже зараз постає необхідність удосконалення наявної нормативно-правової бази щодо захисту прав інтелектуальної власності в Україні. Зокрема, у першу чергу йдеться про приведення Закону України “Про організацію та проведення фінальної частини чемпіонату Європи-2012 року з футболу в Україні” у відповідність до положень Закону “Про охорону прав на знаки для товарів і послуг”.

При цьому, на думку І.ШЕВЛЯКА, необхідно продовжити роботу щодо удосконалення вітчизняного законодавства з питань охорони авторського права.

Організатором Міжнародної науково-практичної конференції “ІНТЕЛПРАВО УЕФА Євро-2012” виступило Міністерство освіти та науки України. У заході беруть участь представники центральних органів виконавчої влади, місцевого самоврядування, що залучені до підготовки чемпіонату, а також вітчизняні вчені, науковці та іноземні спеціалісти з питань захисту прав інтелектуальної власності, зокрема експерти УЕФА.