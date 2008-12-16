МВС виступає за узаконення професії стюардів на стадіонах

Мінстерство внутрішніх справ пропонує узаконити професію стюардів на спортивних спорудах, шляхом надання цій професії офіційного статусу та наділення таких людей необхідними повноваженнями.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні заявив заступник міністра внутрішніх справ, національний координатор з питань забезпечення безпеки на Євро-2012 Олександр САВЧЕНКО під час прес-конференції.

"Спільно з Міністерством сім’ї, молоді та спорту ми намагаємося внести професію "стюарда" в класифікатор професій для їх певного соціального захисту та соціальних гарантій", - сказав О.САВЧЕНКО. Він додав, що паралельно визначається, де будуть ці люди навчатися, як вони будуть виконувати свої обов`язки тощо.

Крім цього, МВС намагається дати їм певні повноваження, закріплені в законі. "Сьогодні в Адмінкодексі є стаття 185 про невиконання законних вимог працівників міліції та громадян, які сприяють підтриманню громадського порядку, по-народному "дружинників". Туди ж буде внесено професію "стюард", - зазначив заступник міністра.

Він підкреслив, що за таких умов, невиконання вимог стюарда при виконанні ним обов’язків на спортивних спорудах буде так само каратися. "А там досить суворі санкції", - зауважив О.САВЧЕНКО.

Він висловив переконання, що такі поправки будуть внесені, тим більше, що вони вже розроблені і вже перебувають на розгляді в Кабінеті Міністрів.