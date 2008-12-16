МВС пропонує карати фанів-порушників за статтею ”Хуліганство”

Мінстерство внутрішніх справ пропонує внести зміни до Адміністративного Кодексу України і запровадити покарання для фанів, які систематично порушують порядок на стадіонах під час проведення спортивних заходів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні повідомив заступник міністра внутрішніх справ, національний координатор з питань забезпечення безпеки на Євро-2012 Олександр САВЧЕНКО під час прес-конференції.

"У нас є в Адмінкодексі стаття 173-тя "Хуліганство", але ми вносимо статтю 173 із значком 3 "Про порушення громадського порядку під час проведення спортивного заходу на спортивних спорудах". Тобто, під цю категорію попадуть не просто хулігани, а ті хулігани, які мають відношення до спортивних заходів", - сказав О.САВЧЕНКО. Він додав, що проект відповідного закону вже внесений до парламенту і зараз проходить комітети Верховної Ради.

Заступник міністра пояснив, що запровадження такої норми дозволить правоохоронцям застосовувати до злісних порушників громадського порядку на стадіонах такий вид покарання як "недопущення на спортивну споруду на певний термін". "Ця стаття рано чи пізно буде прийнята і дасть змогу офіційно це робити, тому що неофіційно не пускати людей (на стадіон - УНІАН) практично не можливо", - зазначив він.

О.САВЧЕНКО також повідомив, що сьогодні МВС має фототеку порушників, і вже придбало кілька сучасних відеокамер, які можуть розпізнавати людей і сигналізувати про наближення небажаних осіб. Завдяки цьому, сказав він, якщо така людина у тверезому стані і не має при собі заборонених предметів, вона потрапить на споруду, але якщо є хоча б найменші порушення – правоохоронці не пустять її на стадіон.