У Донецьку будівництво жодного об`єкта до Євро-2012 не зупинено

На сьогодні в Донецьку не зупинено будівництво жодного об`єкта до фіналу чемпіонату Європи з футболу 2012 року.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні на прес-конференції Донецький міський голова Олександр ЛУК’ЯНЧЕНКО.

Звертаючись до журналістів, він сказав: «Ви можете переконатися, відвідавши наші об`єкти, які будуються до Євро-2012, що жоден об’єкт, який ми планували цього року, поки що не зупинений».

Мер зазначив, що тільки будівництво одного готелю на бульварі ім. Пушкіна відстає від графіка: «Там тривають тільки підготовчі роботи, і відставання від графіка на 2 місяці».

У той же час О.ЛУК’ЯНЧЕНКО підкреслив, що наприкінці минулого тижня розмовляв з керівниками організації, яка веде в аеропорту «Донецьк» будівництво нової штучної злітно-посадочної смуги, і дізнався, що це будівництво під загрозою зупинення. Мер пояснив, що «там заборгованість становить 141 млн. грн. за вже виконані будівельні роботи».