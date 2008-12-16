На підготовку до Євро-2012 МВС планує витратити 333 млн. грн.

Міністерство внутрішніх справ України планує до кінця 2011 року на підготовку до Євро-2012 витратити 333 млн. грн.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні повідомив заступник міністра внутрішніх справ, національний координатор з питань забезпечення безпеки Євро-2012 Олександр САВЧЕНКО.

“Якщо в цьому році ми пробували освоїти 40 млн. грн, які, на жаль, держава дала не в повному обсязі, але ми вишукали резерви з бюджету, виділеного для МВС, то в наступному ми плануємо 45 млн. освоїти, в 2010 р. – вже 63 млн. і в 2011 р. – 185 млн. грн.”, - сказав О.САВЧЕНКО, додавши, що на 2012 рік поки що цілеспрямовано кошти не визначаються.

За словами заступника міністра, більшість коштів будуть направлені на підготовку правоохоронців, бо керівництво МВС “чудово розуміє, наскільки буде це складна задача - забезпечити знання іноземних мов співробітниками на достатньому для спілкування рівні в усіх приймаючих містах і туристичних центрах”. Він додав, що із минулого року є розроблені програми та створені спеціальні групи в усіх підпорядкованих навчальних закладах для вивчення іноземних мов.

Крім цього, незначна частина коштів буде витрачена на проведення семінарів для обміну інформацією з правоохоронцями інших країн, які мають досвід проведення подібних заходів. О.САВЧЕНКО повідомив, що сьогодні вже досягнуто згоди німецьких поліцейських взяти участь у підготовці та проведенні чемпіонату в якості консультантів, а також є пропозиції від поліції Китаю та Південної Кореї.

Ще однією статтею витрат при підготовці до Євро-2012 є закупівля сучасного обладнання, в першу чергу відеотехніки для спостереження у місцях масового перебування людей.