У Гданську почали будувати стадіон на Євро-2012
Завершити планують до 2011 року
У Гданську розпочалося будівництво стадіону для проведення матчів чемпіонату Європи з футболу у 2012 році.
Як повідомили УНІАН в компанії PL2012, яка координує підготовку Польщі до проведення Євро-2012, роботи розпочались у понеділок, 15 грудня, як і було передбачено підписаним на початку поточного місяця контрактом.
В урочистій церемонії початку робіт взяли участь президент Гданська Павел АДАМОВІЧ та державний секретар Міністерства спорту та туризму РП Адам ГЕРШ.
У компанії відзначили, що проект, підготовлений фірмою Rhode - Kellermann – Wawrowsky, складає 92 томи.
Плити даху будуть виконані у 6-ти відтінках бурштину.
Біля стадіону будуть споруджені два зали загальною площею 16 тис кв. м., а на сам стадіон можна буде потрапити через 4 тунелі.
Стадіон, який матиме 7 надземних та 1 підземний рівень, разом з додатковими приміщеннями займатиме територію 34 га.
Як повідомляв УНІАН, на початку грудня компанія BIEG 2012, створена для координації підготовки Гданська до Євро-2012, підписала контракт з компанією Wakoz, яка напередодні виграла тендер на проведення підготовчих робіт з будівництва Гданського стадіону.
Вартість згаданого контракту (без податків) - близько 34 млн. доларів при більш як 200 млн. доларів загальної вартості спорудження стадіону.
Підготовчі роботи мають бути завершені за 6 місяців.
Wakoz також проводить підготовчі роботи до будівництва стадіону у Вроцлаві.
Гданська арена, довжина якої складе 227 метрів, ширина - 194 м, а висота - 45 метрів, має бути споруджена до 2011 року.
Стадіон розрахований на 44 тисячі глядачів, в тому числі 1500 місць передбачено для VIP-трибуни.
Згідно з проектом, паркінг біля стадіону зможе вмістити 1800 автомобілів та 160 вантажівок.
Гданськ є одним із 4 основних міст в Польщі, що прийматимуть матчі Євро-2012.