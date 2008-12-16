У Гданську почали будувати стадіон на Євро-2012

У Гданську розпочалося будівництво стадіону для проведення матчів чемпіонату Європи з футболу у 2012 році.

Як повідомили УНІАН в компанії PL2012, яка координує підготовку Польщі до проведення Євро-2012, роботи розпочались у понеділок, 15 грудня, як і було передбачено підписаним на початку поточного місяця контрактом.

В урочистій церемонії початку робіт взяли участь президент Гданська Павел АДАМОВІЧ та державний секретар Міністерства спорту та туризму РП Адам ГЕРШ.

У компанії відзначили, що проект, підготовлений фірмою Rhode - Kellermann – Wawrowsky, складає 92 томи.

Плити даху будуть виконані у 6-ти відтінках бурштину.

Біля стадіону будуть споруджені два зали загальною площею 16 тис кв. м., а на сам стадіон можна буде потрапити через 4 тунелі.

Стадіон, який матиме 7 надземних та 1 підземний рівень, разом з додатковими приміщеннями займатиме територію 34 га.

Як повідомляв УНІАН, на початку грудня компанія BIEG 2012, створена для координації підготовки Гданська до Євро-2012, підписала контракт з компанією Wakoz, яка напередодні виграла тендер на проведення підготовчих робіт з будівництва Гданського стадіону.

Вартість згаданого контракту (без податків) - близько 34 млн. доларів при більш як 200 млн. доларів загальної вартості спорудження стадіону.

Підготовчі роботи мають бути завершені за 6 місяців.

Wakoz також проводить підготовчі роботи до будівництва стадіону у Вроцлаві.

Гданська арена, довжина якої складе 227 метрів, ширина - 194 м, а висота - 45 метрів, має бути споруджена до 2011 року.

Стадіон розрахований на 44 тисячі глядачів, в тому числі 1500 місць передбачено для VIP-трибуни.

Згідно з проектом, паркінг біля стадіону зможе вмістити 1800 автомобілів та 160 вантажівок.

Гданськ є одним із 4 основних міст в Польщі, що прийматимуть матчі Євро-2012.