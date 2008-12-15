Міський голова Львова знає, де взяти гроші на стадіон

Львівська міська влада розглядає кілька варіантів залучення коштів на фінансування будівництва стадіону до ЄВРО 2012. В першу чергу — це випуск міських облігацій, а також отримання банківського кредиту, окрім того, Львів сподівається на часткову допомогу з боку державного бюджету.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Львівської міськради, про це сьогодні заявив міський голова Львова Андрій САДОВИЙ під час засідання оргкомітету з підготовки та проведення фінальної частини Чемпіонату Європи 2012 року з футболу у Львівській області.

На думку мера, в умовах економічної кризи банкам більш вигідно та менш ризиковано викупити міські облігації чи надати кредит місту, аніж вкладати кошти у приватні проекти. Окрім того, використання банківських коштів гарантує безперервне фінансування будівництва стадіону.

«Водночас, міська влада сприятиме втіленню інвестиційних проектів на території довкола стадіону. Кошти, які надійдуть у міську казну від реалізації таких проектів, компенсуватимуть витрати міста по будівництву стадіону», - зауважив А.САДОВИЙ.

Він також наголосив, що не варто маніпулювати інформацією про ймовірне недофінансування освіти, медицини та інших галузей міської господарки через виділення коштів на будівництво стадіону. Адже виділення коштів на перераховані сфери відбувається через захищені статті в бюджеті, а будівництво стадіону компенсуватиметься з інвестиційних коштів.

«Окрім того, проведення ЄВРО 2012 у Львові надасть місту значно більше коштів, аніж ми вкладемо в стадіон, тому це дуже вигідна інвестиція», - резюмував А.САДОВИЙ.