Стратегію розвитку міськтранспорту Львова розроблять німецькі компанії

Сьогодні стала відома назва компанії, що розроблятиме стратегію розвитку міського транспорту у Львові – це консорціум німецьких компаній PTV AG – VCDB GMBH. Як повідомили УНІАН у прес-службі Львівської міськради, це дозволить стратегічно адаптувати та розвинути транспортну мережу Львова, аби уникнути заторів та «оживити» вулиці.

Розроблятися стратегія буде за грантові кошти Урядового банку Німеччини KFW у сумі 500 тис. євро тривалістю на 20 років. Вже цієї п’ятниці з компанією-переможцем буде підписано угоду про співпрацю.

Загалом, на Міжнародний відкритий кваліфікаційний конкурс по розробці стратегії було подано 3 заявки компаній. Серед них такі світові лідери, як PTV AG –VCDB GMBH, Poyry Infra та Intecsa-Inavca – к омпанії, які мали досвід розробки транспортних шляхів в ЄС. Переможця обирали Львівська міська рада та незалежний експерт з питань транспорту від німецького банку KFW. PTV AG – VCDB GMBH набрала найбільшу кількість балів, друге місце посіла іспанська Intecsa-Inavca та третє відповідно Poyry Infra.

PTV AG – VCDB GMBH відома своїми проектами в Австралії, Німеччині, тощо.

Як зазначають організатори конкурсу, компанія-переможець акцентувала у своїй завці тісну співпрацю із львівськими проектними інституціями, тобто до розробки концепції вони будуть враховувати усі попередні напрацювання.

В результаті розробки концепції має бути визначено проекти в сфері дорожньої інфраструктури, громадського та міського транспорту, управління транспортними потоками розвитку міського транспорту на 20 років.

«Проведення чемпіонату Європи 2012 року з футболу - стимул для європейських банків вкладати гроші в українську інфраструктуру, насамперед, завдяки збільшенню кредитних ліній. Одна із частин транспортної концепції – підготовка міста до ЄВРО 2012. Концепція має визначити пріоритетність та доступність об’єктів. Відповідно, першочергове кредитування отримають ті об’єкти, які ввійдуть в категорію «пріоритетні», - сказав директор департаменту ЄВРО 2012 Львівської міськради Олег ЗАСАДНИЙ.

Окрім того концепція дасть змогу впорядкувати рух у місті, визначити пріоритетні транспортні напрямки руху в місті та запропонувати вже готові проекти по їх розвитку.