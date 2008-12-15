Томенко прогнозує створення у ВР спецкомісії по НСК ”Олімпійський”

Заступник голови Верховної Ради України Микола ТОМЕНКО прогнозує, що незабаром у парламенті буде створена спеціальна комісія, яка займеться вивченням ситуації навколо будівництва національного спортивного комплексу «Олімпійський».

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні під час наради щодо стану бюджетного фінансування програм розвитку фізичної культури і спорту у м. Києві та проблем з реконструкцією НСК «Олімпійський».

При цьому М.ТОМЕНКО зауважив, що комісія ВР не займатиметься жодними переслідуваннями чиновників.

«Тут нема переслідувань, але народ трохи турбується», - сказав він.

Заступник голови ВР зауважив, «невідомо, що будуть будувати», а контрактів вже підписано на суму майже 2 млрд. грн.

Як повідомляв УНІАН, 17 листопада віце-прем’єр-міністр Іван ВАСЮНИК під час засідання Міжвідомчої антикризової групи з реконструкції спорткомплексу заявив, що реконструкція НСК «Олімпійський» обійдеться державному бюджету України від 1,5 до 2 млрд. грн.

19 листопада уряд схвалив техніко-економічне обгрунтування реконструкції НСК «Олімпійський» загальною вартістю 2,114 млрд. грн.

За словами міністра у справах сім’ї, молоді та спорту Ю.ПАВЛЕНКА, загальна площа ділянки реконструйованого НСК «Олімпійський» становитиме 168,8 тис. кв. м. Міністр повідомив, що вартість будівельно-монтажних робіт становитиме 1,398 млрд. грн., а устаткування - 114,5 млн. грн. тощо.

27 листопада заступник голови Оргкомітету з підготовки та проведення Євро-2012 в Україні М.ТОМЕНКО назвав «фантастичним» кошторис на реконструкцію НСК у більш ніж 2 млрд. грн.

Завершення будівельних робіт планується на грудень 2010 року.

Україна має реконструювати НСК «Олімпійський» у Києві для проведення Євро-2012.