Президент 19 грудня проведе засідання Координаційної ради з Євро

У п`ятницю, 19 грудня, під головуванням Президента України Віктора Ющенка відбудеться засідання Координаційної ради з підготовки та проведення в Україні фіналу Євро-2012.

Як повідомляє прес-служба Президента, у ході засідання буде дано оцінку роботі органів державної виконавчої та місцевої влад стосовно реалізації у 2008 році Плану заходів з підготовки до Євро-2012. Особливий акцент при цьому робитиметься на питаннях будівництва нових та реконструкції діючих стадіонів в Україні, створення сучасних систем надання допомоги при надзвичайних ситуаціях, антитерористичних заходах тощо.

Окрему увагу учасники засідання приділять питанню будівництва, реконструкції та ремонту за європейськими стандартами готелів, автошляхів, залізниць, аеропортів у містах, що прийматимуть матчі європейської першості.