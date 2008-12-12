Польща запевняє, що проведе Євро-2012 лише з Україною

Полська влада запевняє що Польща планує провести чемпіонат Європи з футболу в 2012 році виключно з українцями, а також задекларували готовність своєї допоги в разі виникнення проблем із підготовкою до чемпіону в Україні.

З відповідною заявою сьогодні виступили прем’єр-міністр країни Дональд ТУСК, міністр спорту та туризму Мірослав ДЖЕВЄЦЬКІ, представники польської футбольної федерації PZPN та компанії PL.2012., що координує підготовку Польщі до чемпіонату

«Проєкт Євро 2012 є спільним польсько-українським», - заявив Д.Туск, який зараз знаходиться на саміті Євросоюзу в Брюселі.

Він не став детальніше коментувати слова президента UEFA Мішеля ПЛАТІНІ про можливість проведення Євро-2012 тільки у Польщі, підкресливши, що «поляки є відповідальними партнерами».

Міністр спорту також категорично відкинув можливість самостійного проведення чемпіонату Польщею.

«Не беру до уваги організацію Євро 2012 без України...все, крапка», сказав він на прес-конференції у Варшаві.

М.Джевєцький відзначив прогрес, який побачив в Україні з справі приготування до Євро -2012, під час останнього свого візиту 8 грудня.

»Я міг на власні очі переконатись, що прогрес є значний», - додав він.

М.ДЖЕВЄЦЬКИЙ також запевнив, що Польща планує помогти українцям в разі виникнення будь-яких проблем з підготовкою організації чемпіонату.

PZPN в спеціально оприлюдненій заяві також підтвердив незмінність своєї позиції.

«Федерація футболу України була, є і залишиться єдиним партнером в приготуваннях до чемпіонату Євро 2012», - сказано в повідомленні.

Прес-секретар компанії PL.2012., що координує підготовку Польщі до чемпіонату, Катажина МЕЛЛЕР нагадала TVN24, що власне голова Федерації футболу України Григорій СУРКІС був ініціатором подання спільної заявки.

Вона також додала, що думка Платіні не є офіційною позицією УЄФА.

Як повідомляв УНІАН, 11 грудня президент УЄФА Мішель ПЛАТІНІ заявив польській газеті Dziennik, що Польща може самостійно провести Євро-2012, якщо Україна вчасно не реконструює НСК «Олімпійський» в Києві.

За даними «Німецької хвилі», 10 грудня М.ПЛАТІНІ після наради з підготовки українців з поляками до проведення Євро-2012 в швейцарському Ніоні висловив «цілковиту впевненість» в тому, що чемпіонат відбудеться в Україні та Польщі.

Довідка УНІАН. Україна та Польща виграли право організації чемпіонату в квітні 2007 року.

Практично одразу ж з того часу не стихають спекуляції на тему, що право до проведення Євро країнам заберуть через те, що українці з поляками не зможуть вчасно та достойно підготувати чемпіонат.

Чергова хвиля спекуляцій почалась останніми місяцями після загострення економічної кризи в світі, що перекинулась також в Україну, та українську політичну нестабільність.

Реконструкція НСК «Олімпійський», яка почалась 1 грудня 2008 року, планується завершити до 2011 року.