Суркіс: чутки про втрату Україною ЧЄ-12 є ”інсинуаціями західних ЗМІ”

Президент Федерації футболу України Григорій СУРКІС називає всі повідомлення щодо можливої втрати Україною права на проведення Євро-2012 «інсинуаціями західних ЗМІ».

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні на прес-конференції за підсумками засідання наглядового комітету УЄФА 10 грудня у Швейцарії, коментуючи слова президента УЄФА Мішеля ПЛАТІНІ про можливість відібрати у України Євро-2012.

«Я вважаю ПЛАТІНІ виваженою людиною, яка не може змінювати свою точку зору, по крайній мірі, двічі на місяць», - сказав Г.СУРКІС.

Він нагадав, що два тижні тому М.ПЛАТІНІ заявив, що Євро-2012 не буде без участі України або Польщі, в одній із цих країн.

Президент ФФУ запропонував не реагувати на подібні провокаційні повідомлення. «У мене до таких повідомлень виробився імунітет. Тому я пропоную і вам не реагувати на них», - сказав він.

Г.СУРКІС також повідомив, що він запропонував М.ПЛАТІНІ провести засідання наглядового комітету УЄФА у 2009 році по черзі в Україні та Польщі. Він підкреслив, що «краще один раз побачити (план підготовки до Євро - УНІАН), ніж кілька разів почути від експертів».

Як повідомляв УНІАН, президент Європейської футбольної асоціації UEFA М.ПЛАТІНІ заявив польській газеті «Dziennik», що Польща може самостійно провести матчі Чемпіонату Європи з футболу 2012 року, якщо в Києві не буде своєчасно реконструйований НСК «Олімпійський».

«Інша річ – Київ. Якщо це місто не встигне зі своїм стадіоном, то існує така можливість, що Євро відбудеться тільки в Польщі», - сказав М.ПЛАТІНІ.

«Dziennik» зазначає, що М.ПЛАТІНІ вперше відкрито заявив про можливість проведення Євро-2012 тільки в Польщі.