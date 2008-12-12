УЄФА не позбавить Україну права прийняти Євро-2012

Головним висновком засідання наглядового комітету УЄФА з Євро-2012, яке відбулося 10 грудня у швейцарському місті Ніон, є те, що УЄФА не піддає сумніву здатність України та Польщі успішно підготуватись до Чемпіонату Європи з футболу 2012 року.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні заявив віце-прем’єр-міністра України Іван ВАСЮНИК на прес-конференції за підсумками засідання наглядового комітету УЄФА.

Він підкреслив, що на відміну від подібних засідань у вересні та червні, під час нинішнього заходу була зовсім інша спокійна, ділова та партнерська атмосфера.

«Це була атмосфера, у якій партнери УЄФА, Україна і Польща обговорили наші плани, проаналізували досягнуте у 2008 році, і підкреслюю, ніхто не піддавав сумніву здатність України та Польщі успішно підготуватись до Євро-2012», - сказав І.ВАСЮНИК.

Він також повідомив, що проінформував керівництво УЄФА щодо трьох аспектів підготовки до турніру. По-перше, І.ВАСЮНИК розповів про політичну ситуацію в Україні, вибори голови Верховної Ради, і зазначив, що, на його думку, в УЄФА склалося переконання, що «підготовка до Євро в Україні виробила певний імунітет до політичних змін».

Крім того, І.ВАСЮНИК повідомив про зміни у системі управління підготовкою турніру і відзначив, що вони були з розумінням сприйняті УЄФА.

Також І.ВАСЮНИК доповів наглядовому комітету перспективу розвитку економічної ситуації в Україні та повідомив про збільшення бюджетного фінансування заходів з підготовки Євро-2012.

Водночас, віце-прем’єр наголосив, що позитивне рішення УЄФА щодо підготовки Євро-2012 в Україні «не повинно нас заспокоювати, а навпаки, ми маємо мобілізуватися і у 2009 році виконати всі заходи, передбачені державною цільовою програмою».