Україна і Польща створять окрему структуру для проведення Євро-2012

Україна і Польща мають створити окрему спільну структуру для підготовки та проведення фіналу Чемпіонату Європи з футболу 2012 року.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на прес-конференції за підсумками засідання наглядового комітету УЄФА 10 грудня у Швейцарії повідомив президент Федерації футболу України Григорій СУРКІС.

За його словами, сьогодні вже йдеться не лише про підготовку об’єктів інфраструктури, а й про абсолютно нову структуру проведення турніру.

Він зазначив, що під час Євро у Португалії проведенням чемпіонату займалася структура, яка належала порівну Португалії та УЄФА, в Австрії та Швейцарії – структура на 100% УЄФА. «В Україні та Польщі – зовсім інший формат проведення турніру. Дві футбольні асоціації повинні створити свої “дочки”, тобто зареєструвати структури, які будуть стовідсотково власністю федерацій футболу як у Польщі, так і в Україні», - сказав Г.СУРКІС.

Він також повідомив, що до 1 березня 2009 року у штаті цієї структури буде працювати 23 людини, а до 2012 року її штат буде збільшено і він становитиме по 200 осіб з кожної країни. Фінансуватися ця структура буде повністю за рахунок УЄФА.

Г.СУРКІС також відзначив, що українці спілкуються з поляками різною мовою, мають різну ментальність і не до кінця є адаптованим національне законодавство. Тому, вважає він, рішення УЄФА щодо проведення в Україні і Польщі Євро-2012 є свідченням довіри до цих двох держав.

«Це свідчить про те, що ми перейшли вже до нового етапу підготовки Євро-2012. Тобто повернення вже немає», - підкреслив президент ФФУ.