Харків очікує на інвесторів для будівництва готелів до Євро-2012

Особливі очікування Харкова в рамках підготовки до Євро-2012 пов’язані з перспективами залучення інвесторів до реалізації програми розміщення гостей і учасників Євро-2012. Як повідомили УНІАН у прес-службі Харківської міськради, про це сьогодні заявив заступник міського голови – директор Департаменту з питань підготовки і проведення в Харкові Євро-2012 Віктор ХРИСТОЄВ, виступаючи на ранковому засіданні інвестиційного форуму «Динамізм. Актуальність. Перспективи», що проходить у столиці Слобожанщини.

“На сьогодні ми практично вийшли з «червоної» зони УЄФА, маючи маленький дефіцит в 168 готельних номерів”, - сказав В.ХРИСТОЄВ. Водночас, зауважив він, в запасі у Харкова є 5 земельних ділянок, які міська рада готова виставити на аукціон і очікує на зміни в нормативно-правовій базі по проведенню аукціонів.

Крім цього, за словами заступника міського голови, тут розраховуємо на допомогу держави в розробці нормативно-правової бази, необхідної для створення єдиного інвестиційного вікна. “У Харкові вже створено таке інвестиційне вікно, яке дає можливість до мінімуму скоротити організаційні моменти, щоб інвестор міг отримати всі технічні завдання і технічні умови для розробки об`єкту, що його зацікавив”, - додав він.