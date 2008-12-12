Донецьк 22-го підпише угоду з УЄФА про комерційні права на Євро-2009

Підготовка до фінального турніру першості Європи-2009 серед 19-річних, який пройде влітку наступного року в Донецьку й Маріуполі, вийшла на новий рівень. УЄФА та ФФУ уклали договір, що регламентує, зокрема, передачу комерційних прав організаторам юнацького фіналу − регіональним структурам Донеччини, повідомили УНІАН у прес-службі ФФУ.

Мова йде про права на телетрансляції (дев’ять зустрічей покаже канал Eurosport), виготовлення атрибутики з символікою турніру, продаж квитків, розміщення реклами обабіч футбольних полів тощо. Так, з рекламних щитів, що ними обладнають простір біля газонів, більше 20 віддадуть місцевим компаніям, які готові будуть виступити в якості спонсорів чемпіонату (для порівняння: УЄФА задіє 9 таких щитів, ФФУ − 4).

“УЄФА схвалила розроблену Федерацією футболу України організаційну структуру юнацького Євро-2009. 22 грудня в Донецьку відбудеться спільне засідання оргкомітету і дирекції турніру. На ньому буде підписано угоду, згідно з якою донеччани отримають весь обсяг комерційних прав”, - сказав директор турніру, перший віце-президент ФФУ Олександр БАНДУРКО. Тобто, додав він, футбольний форум уже почне працювати на розвиток регіону.

О.БАНДУРКО торкнувся важливого аспекту, щодо якого зараз точиться багато дискусій - за чий рахунок проводитиметься Євро-2009. За його словами, значну частину витрат на оренду стадіонів у Донецьку й Маріуполі, проживання, харчування й перевезення учасників бере на себе УЄФА − відповідні кошти будуть передані через ФФУ місцевим профільним організаціям і установам. Решту видатків із бюджету проведення змагань органи влади Донеччини планують покрити саме за рахунок реалізації комерційних прав.

Щодо вартості квитків на матчі юнацьких змагань, зазначив І-й віце-президент ФФУ, то цінова політика буде гнучкою. “Наше завдання − не лише забезпечити високу відвідуваність поєдинків турніру, а й зробити їх якомога доступнішими для дітей та юнаків Донбасу, нашої футбольної зміни”, - зауважив він.

Стартові матчі Євро-2009 заплановані на 25 липня 2009 року. А 12 червня відбудеться жеребкування фіналу, в церемонії якого візьмуть участь представники всіх восьми команд-учасниць турніру.

На думку О.БАНДУРКА, Донеччина готується до Євро-2009 ударними темпами. Він відзначив чіткі, злагоджені й конструктивні дії керівників області та приймаючих міст, зокрема, голови облради Анатолія БЛИЗНЮКА й міського голови Донецька Олександра ЛУК’ЯНЧЕНКА. “Сподіваюся, уряд підтримає ініціативи Донбасу щодо розбудови тих об’єктів регіональної інфраструктури, які будуть задіяні в турнірі. Адже фінал юнацької першості справедливо вважається генеральною репетицією дорослого Євро-2012, і ми маємо провести його на найвищому рівні”, - підсумував перший віце-президент ФФУ.