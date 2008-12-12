Уряд залучить 400 млн. дол. МБРР для ремонту автодороги Київ-Харків
Розпорядження на Урядовому порталі
Кабінет Міністрів України планує залучити кошти позики Міжнародного банку реконструкції та розвитку (МБРР) для реалізації інвестиційного проекту “Покращення автомобільних доріг та безпеки руху”. Відповідне розпорядження Кабміну за №1524 підписала 10 грудня Прем’єр-міністр Юлія ТИМОШЕНКО, повідомляється на Урядовому порталі.
Кошти в розмірі 400 млн. доларів США планується спрямувати на капітальний ремонт автомобільної дороги Київ-Харків-Довжанський на ділянці від м. Бориспіль до м. Лубни.
Згідно з розпорядженням Уряду, для реалізації проекту буде укладено Угоду про позику (Проект покращення автомобільних доріг та безпеки руху) між Україною та Міжнародним банком реконструкції та розвитку і Проектну угоду між Державною службою автомобільних доріг України та МБРР.
Довідка УНІАН. Автомобільна дорога Київ-Харків-Довжанський входить до переліку об’єктів, реалізація яких відбувається в рамках підготовки до проведення в Україні Євро-2012.
Як повідомляв УНІАН, раніше голова Державної служби автомобільних доріг України («Укравтодор») Вадим ГУРЖОС уточнив, що на реконструкцію дороги планується виділити 300 млн. дол., а на підвищення безпеки руху на дорогах – 100 млн. дол.
Угоду про кредит, який розрахований на 17 років, планується підписати наступного року.