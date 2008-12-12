Уряд залучить 400 млн. дол. МБРР для ремонту автодороги Київ-Харків

Кабінет Міністрів України планує залучити кошти позики Міжнародного банку реконструкції та розвитку (МБРР) для реалізації інвестиційного проекту “Покращення автомобільних доріг та безпеки руху”. Відповідне розпорядження Кабміну за №1524 підписала 10 грудня Прем’єр-міністр Юлія ТИМОШЕНКО, повідомляється на Урядовому порталі.

Кошти в розмірі 400 млн. доларів США планується спрямувати на капітальний ремонт автомобільної дороги Київ-Харків-Довжанський на ділянці від м. Бориспіль до м. Лубни.

Згідно з розпорядженням Уряду, для реалізації проекту буде укладено Угоду про позику (Проект покращення автомобільних доріг та безпеки руху) між Україною та Міжнародним банком реконструкції та розвитку і Проектну угоду між Державною службою автомобільних доріг України та МБРР.

Довідка УНІАН. Автомобільна дорога Київ-Харків-Довжанський входить до переліку об’єктів, реалізація яких відбувається в рамках підготовки до проведення в Україні Євро-2012.

Як повідомляв УНІАН, раніше голова Державної служби автомобільних доріг України («Укравтодор») Вадим ГУРЖОС уточнив, що на реконструкцію дороги планується виділити 300 млн. дол., а на підвищення безпеки руху на дорогах – 100 млн. дол.

Угоду про кредит, який розрахований на 17 років, планується підписати наступного року.