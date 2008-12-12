Донецьк: роботи з укладання злітної смуги аеропорту йдуть за графіком

Роботи на злітно–посадковій смузі (ЗПС) Донецького аеропорту йдуть за графіком – укладено 3 350 метрів верхнього шару ЗПС. Ширина укладання - 75 метрів з узбіччями.

Як повідомили УНІАН в прес-службі Донецької міськради, бетонування виконане майже на 90%, що на сьогодні є погодним рубежем.

Будівельники виконали величезну роботу: тільки на нижній шар ЗПС пішло 200 тис. тонн бетону і близько 400 тис. тонн – на верхній шар. Увесь «пиріг» покриття - один метр завтовшки. Щоб завершити роботу, потрібний ще тиждень теплої погоди - в мороз бетонування смуги робити не можна.

Коли покриття стане достатнє міцним, воно лопне по спеціально нарізаних швах. Таким чином, плити, зв`язані між собою закладеними в масу бетону дюбелями, при температурних змінах зможуть рухатися.

Наступний етап – установка освітлювального устаткування, для якого проводка спеціально прокладалася під бетонним покриттям. Сигнальних вогнів на чотирикілометровій смузі буде близько двох тисяч. Договір на постачання освітлювального устаткування підписаний з бельгійською компанією.

Крім того, ще потрібно забетонувати руліжні доріжки, магістральну дорогу і перон, обладнати каналізацію для відведення дощової води.

Не дивлячись на проблеми з фінансуванням, роботи на злітно-посадковій смузі не виходять за рамки графіка, підкреслюють у міськраді.