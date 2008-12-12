Дніпропетровська ОДА просить уряд дати 100 млн. на будівництво метро

Дніпропетровська облдержадміністрація звернеться до Кабінету міністрів України з проханням виділити у 2009 році на продовження будівництва метрополітену в обласному центрі більше 100 млн. грн. замість 62 млн., які на сьогодні внесені до програми фінансування цього проекту.

Як повідомили УНІАН у прес-службі ОДА, про це 11 грудня заявив заступник голови облдержадміністрації Петро ДЕКАЛЬЧУК.

"Наразі ми готуємо обгрунтовану документацію на наступний рік і будемо наполягати на збільшенні фінансування у наступному році на проведення будівельних робіт із зведення метрополітену - це життєво необхідно для того, аби не зупиняти масштабні роботи, вже розгорнуті в місті", - сказав П.ДЕКАЛЬЧУК.

Він відзначив, що цьогорічний реальний бюджет будівництва метрополітену склав 44,5 млн грн., з яких 41 млн грн. – субвенція із державного бюджету та 3,5 млн грн. кошти бюджету Дніпропетровська. Із цієї суми, за його словами, 34,3 млн грн. вже були профінансовані протягом року і наразі освоюється ще 10,2 млн грн.

На ці кошті вдалося забезпечити виконання запланованих на 2008 рік робіт. А саме, будівництва однієї станції метро та протягом найближчого часу підготувати свайне поле і розпочати прокладання наклонного стволу цієї станції.

"Голова облдержадміністрації зрушив будівництво з мертвої точки і я переконаний, що за рахунок такої ритмічної роботи місто до 2012 року отримає в своїй центральній частині повноцінну станцію метрополітену і дасть можливість пожвавити транспортну інфраструктуру Дніпропетровська для вдалого проведення футбольного чемпіонату Євро-2012", - сказав заступник голови облдержадміністрації.

Також П. ДЕКАЛЬЧУК відзначив, що фахівці ОДА відпрацювали питання щодо розгляду Кабміном можливості придбання сучасного прохідницького комплексу та його передачі на баланс "Дніпрометробуду". За його словами, новітні технології прискореного темпу будівництва метрополітену дадуть можливість втілити в життя основну ідею всього проекту будівництва метро у Дніпропетровську - об’єднати транспортні магістралі центрального залізничного вокзалу через Південний залізничний вокзал з аеропортом.