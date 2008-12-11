Васюник і Суркіс розкажуть про Наглядову раду УЄФА в Ніоні

Віце-прем`єр-міністр Іван ВАСЮНИК та президент Федерації футболу України Григорій СУРКІС завтра, 12 грудня, проведуть спільну прес-конференцію, на якій поінформують про результати засідання Наглядової ради УЄФА з питань підготовки до Євро-2012, що відбулося 10 грудня у швейцарському місті Ніоні.

Як повідомили УНІАН у прес-службі ФФУ, зустріч з журналістами заплановано на 15.00 годину за адресою м.Київ, вул.Б.Хмельницького, 8/16.