В аеропорту “Львів” влада зробила крок назустріч місцевій сільраді

Державний інститут Украеропроект отримав завдання розробити оцінку впливу на навколишнє природне середовище і, зокрема, жителів місцевого села Сокільники внаслідок продовження злітно-посадкової смуги Львівського аеропорту.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Львівської ОДА, таке рішення було прийнято 9 грудня на засіданні міжвідомчої групи з підготовки ДП «Міжнародний аеропорт «Львів» до Євро-2012 під головуванням заступника голови Державіаадмінстрації Костянтина ПОЛІЩУКА за участю керівників Пустомитівської райадміністрації, Сокільницької сільради, представників громадськості та духовенства села Сокільники.

Проект оцінки впливу на навколишнє середовище буде подано на погодження у Міністерство охорони здоров’я України. Після погодження Міністерством цей проект нададуть Сокільницькій сільській раді.

Таким чином, за словами заступника голови Львівської ОДА Сергія ТАРАТУТИ, під час засідання було зроблено крок у напрямку порозуміння з територіальною громадою Сокільник у питаннях продовження злітно-посадкової смуги. “Якщо науково буде доведено, що продовження смуги є безпечним для навколишніх територій та мешканців, тоді наступним кроком буде вирішення питання надання погодження селищною радою, а землю буде викуплено у власників, згідно з встановленим законодавством порядком”, - зазначив він.

Крім цього, К.ПОЛІЩУК також доручив директорові «Міжнародного аеропорту «Львів» Олександру ЗАГРЕВІ провести додаткову зустріч із мешканцями села Сокільники по узгодженню позицій сторін.