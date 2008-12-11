Павленко підтримує Дніпропетровськ у намірах приватизувати аеропорт

Міністр у справах сім`ї, молоді та спорту Юрій ПАВЛЕНКО повністю підтримує ініціативу обласної та місцевої влади Дніпропетровська щодо необхідності виставити на приватизаційний аукціон аеропорт з метою подальшого ремонту і підготовки його до зустрічі гостей на Євро-2012.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Дніпропетровської ОДА, про це він заявив на брифінгу 9 грудня.

Ю.ПАВЛЕНКО також відзначив спільну роботу обласної та міської влади з підготовки до Чемпіонату, яка, на його думку, знаходиться на високому рівні.

Крім цього, міністр звернув увагу, що в Дніпропетровську створена розвинена спортивна інфраструктура. В межах її подальшого розвитку, під час його візиту до Дніпропетровська, були досягнуті домовленості з обласною та місцевою владою про будівництво в обласному центрі льодового комплексу, фінансування якого йтиме за кошти Міністерства у справах сім`ї, молоді і спорту. Як повідомляв УНІАН, сьогодні найпроблемнішим обєктом підготовки Дніпропетровська до Євро-2012 є місцевий аеропорт, статус якого не дозволяє розпочати реконструкцію - нинішній власник (держава) не має необхідних ресурсів, а приватизація об’єкту заборонена законодавством. Наразі питання дозволу на проведення конкурсу з продажу аеропорту, за ініціативи обласної та місцевої влади Дніпропетровська, вирішується на центральному рівні.