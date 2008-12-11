Львівські школярі міркували, як краще збудувати стадіон до Євро-2012

В академічній гімназії Львова учора, 10 грудня, відбулись дебати семикласників на тему: «Стадіон для ЄВРО 2012» в рамках презентації нового дитячого журналу «100 талантів» видавництва «Свічадо».

Як повідомили УНІАН у прес-службі Львівської міської ради, дебати відбувались у формі гри.

Методом жеребкування школярів поділили на п’ять команд – «команду ЗМІ», «команду екологів», «команду інженерів», «команду інвесторів» та «команду міської ради». Кожна команда презентувала проект майбутнього стадіону до «ЄВРО 2012» та подавала власні пропозиції щодо його вдосконалення.

Школярі, зокрема, розмірковували над проблемами інфраструктури на території майбутнього стадіону, транспортного та інформаційного забезпечення, ділились думками про можливі екологічні зміни після спорудження спортивної арени.

На думку організатора події, менеджера видавництва «Свічадо» Христини КУЛЬЧИЦЬКОЇ, такі дебати є підтвердженням не лише обізнаності дітей в проблемі підготовки міста до прийому Євро-2012, але й оптимістичного бачення її вирішення. Вона зазначила, що невдовзі аналогічні акції планується провести і в інших навчальних закладах Львова.