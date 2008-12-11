У Дніпропетровську виконується цільова програма підготовки до ЧЄ

У Дніпропетровську виконується цільова регіональна програма підготовки до Євро-2012.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Дніпропетровської обласної державної адміністрації з посиланням на голову ОДА Віктора БОНДАРЯ.

«Вся розбудова інфраструктури до Євро-2012, яка залежить від області та міста Дніпропетровська, виконується на 100%. До 2012 року всі заплановані об’єкти будуть здані в експлуатацію», - цитує прес-служба В.БОНДАРЯ.

Водночас, голова Дніпропетровської облдержадміністрації не виключає, що світова фінансова криза на певному етапі підготовки до Євро-2012 позначиться на темпах будівництва об’єктів.

Цільова регіональна програма підготовки до Євро-2012 Дніпропетровщини на 2009 рік передбачає фінансування в обсязі 1,752 млрд. грн. З них 370,3 млн. грн. виділяє обласний бюджет, 198,7 млн. грн. – місцевий бюджет Дніпропетровська. 1,183 млрд. грн. складуть кошти інвесторів, які будуть готелі та розважальні комплекси до прийому туристів на Євро-2012.

Як повідомляв УНІАН, до 2012 року у Дніпропетровську планується побудувати 24 готелі та реконструювати 12 існуючих готелів.