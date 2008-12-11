Польща збільшить видатки на дороги, щоб мінімізувати наслідки кризи

Уряд Польщі планує компенсувати спад економічної активності в країні через світову кризу збільшенням фінансування будівництва доріг, що дозволить компаніям отримати необхідні замовлення, а її працівникам не втратити роботу.

Як пише щоденна газета Polska, зокрема, це рішення уряду вигідне будівельним компаніям, що спеціалізувались на житловому будівництві й найбільше відчувають наслідки кризи.

За даними видання, польський уряд наступного року планує виділити на будівництво доріг рекордну за всю історію країни суму - 30 млрд. злотих (близько 10 млрд. доларів США).

За даними газети, у 2009 році планується ввести в експлуатацію 90 км автодоріг, що на 30 км більше, ніж цього року.

Передбачається, що до 2012 року, коли у Польщі заплановано провести фінал чемпіонату Європи з футболу, загальна довжина мережі автострад становитиме 900 км.

За оцінками експертів, працевлаштувати на будівництві доріг можна буде від 5 до 20 тисяч поляків з 25 тисяч, які втратять роботу через спад в житловому будівництві.

Polska також зазначає, що в такий же спосіб з наслідками кризи має намір боротись новообраний Президент США Барак ОБАМА, який дням заявив про виділення на будівництво доріг та мостів 136 млрд. доларів.

Газета також нагадує, що будівництвом доріг з кризою боролись в США ще у 1956 році, коли був реалізований план Президента Дуайта Ейзенхауера вартістю 129 млрд. доларів і в рамках якого було збудовано 65 тисяч кілометрів доріг.

Такий же метод мінімізації кризи застосовував у Німеччині Адольф Гітлер в 30-х роках минулого сторіччя.