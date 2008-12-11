МЗС України та Польщі створили спільну Раду

Міністерства закордонних справ України та Польщі 10 грудня створили спільну Раду (Колегію).

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Міністерства закордонних справ України.

„Сьогоднішній день увійде в історію українсько-польських відносин як день започаткування нового та досі безпрецедентного для західного вектора зовнішньої політики України механізму – спільної Ради (Колегії) МЗС України та Республіки Польща”, - заявив у Варшаві міністр закордонних справ України Володимир ОГРИЗКО.

Під час спільної Ради зовнішньополітичних відомств України та Польщі В.ОГРИЗКО та міністр закордонних справ РП Радослав СІКОРСЬКИЙ обговорили комплекс питань двосторонньої співпраці. Міністри засвідчили солідарність у важливості поетапної реалізації рішення Бухарестського саміту НАТО щодо перспективного членства України в Альянсі. Суттєвим кроком на шляху до НАТО стало грудневе рішення Північноатлантичної Ради на рівні міністрів закордонних справ країн-членів НАТО.

Предметом обговорення представників міністерств обох країн були питання щодо ініціативи ЄС „Східне партнерство” як інструменту поглиблення співпраці між Україною та Європейським Союзом.

На порядку денному Ради – питання щодо створення єдиного енерготранзитного простору, зокрема реалізації проекту будівництва нафтопроводу „Одеса-Броди-Плоцьк”.

Крім того, члени спільної Ради МЗС України та Польщі обговорили питання щодо подальшого спрощення правил перетину українсько-польського кордону громадянами обох держав. При обговоренні цього питання особливий наголос було зроблено на необхідності активізувати спільні дії у справі будівництва 8-ми нових пунктів пропуску на українсько-польському кордоні. В.ОГРИЗКО підкреслив важливість реалізації цього проекту у контексті підготовки до проведення в Україні та Польщі фінальної частини чемпіонату Європи з футболу 2012 року.