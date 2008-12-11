Вроцлав продовжив термін подачі заявок на будівництво стадіону

Компанія Wrocław 2012 продовжила на шість днів - до 17 грудня термін подачі заявок від компаній, зацікавлених у спорудженні стадіону у польському Вроцлаві для проведення матчів Чемпіонату Європи з футболу 2012 року.

Про це власному кореспонденту УНІАН у Польщі повідомили у компанії PL 2012, яка координує підготовку до Євро-2012.

За даними PL 2012, строки продовжені на прохання одного з учасників тендеру, оголошеного ще в червні.

Згідно із планом, переможець тендеру стане генеральним підрядником будівництва стадіону і повинен розпочати роботи в січні наступного року.

Спорудження «Вроцлавської арени» планується завершити у грудні 2010 року.

З вересня на місці будівництва стадіону проводяться підготовчі роботи. Готує територію фірма Wakoz, яка виграла тендер у серпні.

«Ліквідовано старі будинки, які там стояли, зрубано дерева та виконано земляні роботи», відзначає PL 2012.

Компанія також повідомила, що наприкінці листопада було оголошено тендер на оператора стадіону, переможець якого стане відомий взимку 2009 року.

Як повідомляв УНІАН, Вроцлав є одним з 4 основних міст Польщі, де пройдуть матчі Євро-2012.

У листопаді Вроцлав став третім містом-організатором Євро-2012, який встановив веб-камеру з видом на будівництво стадіону. Подивитись на місце будівництва стадіону можна за адресою: http://2012.org.pl/cities/wroclaw/camcorder?r,main,afterRedirect=true

Компанія Wrocław 2012 створена владою Вроцлава для координації будівництва стадіону.

Україна та Польща в квітні 2007 року виграли право на проведення Євро-2012.