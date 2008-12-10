Голова Львівської ОДА запросив китайців до будівництва аеропорту

Голова Львівської обласної державної адміністрації Микола КМІТЬ запросив китайські компанії взяти участь в конкурсі на будівництво терміналу Міжнародного аеропорту «Львів». “Ми чекаємо від вас пропозицій. Зробити все треба швидко і якісно. Думаю, китайські компанії змогли б це виконати”, - сказав він сьогодні під час зустрічі з Надзвичайним і Повноважним Послом КНР в Україні Чжоу ЛІ, повідомили УНІАН у прес-службі ЛОДА.

М.КМІТЬ зазначив, що для Львівської області є дуже цінним китайський досвід проведення Олімпійських ігор у 2008 році, зокрема, в плані розвитку туристичної інфраструктури та підготовки до Євро-2012. Він також озвучив ідею щодо можливості відкриття Почесного консульства Китайської Народної Республіки у Львові.

У свою чергу делегація Китаю повідомила, що зацікавлена у співпраці з Львівщиною, зокрема у промисловій галузі та сільському господарстві. За словами Чжоу ЛІ, Китай сьогодні звертає особливу увагу на процес підготовки Львівщини до Євро-2012 та шукає можливості для потенційного співробітництва.