У Харкові вже працюють над територією, прилеглою до стадіону

Для чіткої взаємодії усіх забудовників на території по периметру спорткомплексу «Металіст», який готується до прийому матчів Євро-2012, ТОВ «Харківпроект» буде розроблено остаточний варіант генерального плану стадіону та прилеглої території з урахуванням парковки транспорту для «сім’ї» УЄФА з розміщенням всіх функціональних зон і приміщень на час проведення Євро-2012.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Харківської міськради, таке рішення було прийнято сьогодні на розширеній нараді в міськвиконкомі з керівниками міських служб, які забезпечують рішення проблем безпеки, транспортного та дорожнього господарства відповідно до угоди УЄФА з приймаючим містом.

Так, відзначено, що розвиток території по периметру стадіону «Металіст» передбачає організацію маршрутів руху вболівальників по 11 головним вулицям. Це дасть змогу забезпечити безпечність, як підходів до стадіону, так і евакуацію потоку вболівальників після закінчення ігор.

На час проведення матчів Євро-2012, відповідно до концепції громадського транспорту та управління транспортними потоками, буде визначено мережу муніципальних парковок та маршрутів підвозу вболівальників від і до місця парковки в радіусі 20-ти хвилинної пішої зони від стадіону. Громадським транспортом також буде чітко забезпечено підвіз вболівальників від міжнародного аеропорту, автобусних станцій, залізничного вокзалу та центра міста до стадіону та від нього.

В міськвиконкомі запевняють, що все необхідне, згідно з вимогами УЄФА, буде реалізовано в намічені терміни.

Водночас, учасники наради прийняли рішення щодо етапності виконання намічених заходів з урахуванням створення належних умов для підготовки та проведення міжнародних ігор за участю ФК «Металіст».