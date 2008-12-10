У Польщі заарештували двох суддів, підозрюваних у ”футбольній мафії”

У Польщі за останні два дні заарештували ще двох відомих футбольних суддів, яких підозрюють у корупції.

Як пише сьогодні Gazeta Wyborcza, з моменту викриття злочинної групи, так званої «футбольної мафії», яка проводила договірні матчі й встановлювала їх результати в серпні 2005 року, затримано вже 179 осіб, серед яких футбольні судді, тренери, президенти клубів, керівники федерації футболу (PZPN).

Один із затриманих Гжегож Г. (прізвище, згідно з польським законодавством, не оприлюднюється) у березні в інтерв’ю Gazeta Wyborcza відкидав звинувачення в корупції.

Він також називав перебільшеним корупційний скандал у польському футболі, зазначаючи, що у Польщі можна бути чесним футбольним суддею.

Прокуратура у Вроцлаві сьогодні має висунути йому звинувачення.

«Гжегож замішаний в щось таке? Шок», - сказав представник Польської федерації футболу (PZPN), коментуючи повідомлення про арешт Гжегожа Г.

Іншому судді, якого затримали в понеділок, Ярославу Ж. висунуто 8 звинувачень, в тому числі, участь у «футбольній мафії».

Як повідомляв УНІАН, у жовтні 2008 року PZPN після гучних корупційних скандалів переобрав керівництво.

Новим главою федерації став колишній футболіст та сенатор, 58-річний Гжегож ЛЯТО, який замінив на цьому посту 55-річного колишнього журналіста та спортивного діяча Міхала ЛІСТКЄВИЧА.